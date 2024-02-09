استئصال قطع جزئي بكبد مريض في مركز الأبحاث بكفر الشيخ.. «جراحة نادرة»

نجح فريق طبي من مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، في استئصال قطع جزئي بكبد شاب في منتصف العقد الثالث من العمر.

وضم الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد هلال، استشاري ورئيس قسم الجراحة، والفريق المساعد الدكتور أحمد الشامي، والدكتور محمد سمير، والدكتور حافظ الهنداوي، واستشاري التخدير الدكتور هيثم خيري، بالتعاون مع فريق تمريض الجراحة والعمليات.

استئصال قطع جزئي بكبد مريض

وأكد الدكتور عصام هاني، مدير المركز، أنّ المركز استقبل شاب يبلغ من العُمر 25 عاما من محافظة كفر الشيخ، بعد إصابته في حادث سير أليم؛ إذ كان يُعاني من ألم شديد بالبطن، وصعوبة في التنفس، وعلى الفور جرى عمل الأشعات والتحاليل المطلوبة، وتركيب «chest tube, pig tail» ومتابعة العلامات الحيوية للمريض، ومن ثم عمل أشعة مقطعية بالصبغة، ليتبين وجود قطع عرضي في جزء من الكبد، تحديدا «segment 6,7»، وصل إلى درجة «necrosis».

ولفت «هاني» إلى أنه جرى تحضير المريض للعمليات، وإجراء استئصال تحفظي لهذا الجزء من الفص الأيمن للكبد «posterior segmentectomy»، مؤكدا إجراء العملية بنجاح، وخرج المريض ليُمارس حياته بشكل طبيعي.

معلومات عن مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب

جدير بالذكر أنّ مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ يُعد من أهم المنشآت الصحية بالمحافظة، ويضم أقسام «الطوارئ، والمناظير، والداخلي، والعناية المركزة، والعمليات، والمعمل، والأشعة التشخيصية والتداخلية»، كما يضم قسم العيادات الخارجية عيادات «الجهاز الهضمي والكبد والأورام والقولون التقرحي والجراحة»، ويعمل بإجمالي طاقة استيعابية 60 سريرا، و10 أسرّة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2 ماكينة غسيل كلوي، و29 جهاز مناظير.