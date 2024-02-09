«الأوقاف» تعلن موضوعات خطب شهري شعبان ورمضان 1445هــ

أعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهري شعبان ورمضان، والتي سيتلزم الخطباء والأئمة على مدار الشهرين الكريمين بهما مع اقتراب موعد قدومه، وانتهاء شهر رجب، وجاءت موضوعات خطب شهر شعبان كالتالي:

أولًا: خطب شهر شعبان 1445 هــ

الجمعة الأولى: حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

الجمعة الثانية: تحويل القبلة دروس وعبر.

الجمعة الثالثة: مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.

الجمعة الرابعة: يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

ثانيًا: خطب شهر رمضان 1445 هـــ

الجمعة الأولى: رمضان شهر الطاعات.

الجمعة الثانية: رمضان شهر الانتصارات.

الجمعة الثالثة: أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان.

الجمعة الرابعة: صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد.