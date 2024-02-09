«الأوقاف» تعلن موضوعات خطب شهري شعبان ورمضان 1445هــ
كتب:
إسراء سليمان
05:51 م | الجمعة 09 فبراير 2024
وزارة الأوقاف ـ أرشيفية
أعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهري شعبان ورمضان، والتي سيتلزم الخطباء والأئمة على مدار الشهرين الكريمين بهما مع اقتراب موعد قدومه، وانتهاء شهر رجب، وجاءت موضوعات خطب شهر شعبان كالتالي:
أولًا: خطب شهر شعبان 1445 هــ
الجمعة الأولى: حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
الجمعة الثانية: تحويل القبلة دروس وعبر.
الجمعة الثالثة: مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.
الجمعة الرابعة: يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.
ثانيًا: خطب شهر رمضان 1445 هـــ
الجمعة الأولى: رمضان شهر الطاعات.
الجمعة الثانية: رمضان شهر الانتصارات.
الجمعة الثالثة: أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان.
الجمعة الرابعة: صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد.