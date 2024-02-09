رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأوقاف» تعلن موضوعات خطب شهري شعبان ورمضان 1445هــ

كتب:

إسراء سليمان 
05:51 م | الجمعة 09 فبراير 2024
وزارة الأوقاف ـ أرشيفية

وزارة الأوقاف ـ أرشيفية

أعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهري شعبان ورمضان، والتي سيتلزم الخطباء والأئمة على مدار الشهرين الكريمين بهما مع اقتراب موعد قدومه، وانتهاء شهر رجب، وجاءت موضوعات خطب شهر شعبان كالتالي: 

أولًا: خطب شهر شعبان 1445 هــ 

الجمعة الأولى: حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات.

الجمعة الثانية: تحويل القبلة دروس وعبر.

الجمعة الثالثة: مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان.

الجمعة الرابعة: يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام.

ثانيًا: خطب شهر رمضان 1445 هـــ 

الجمعة الأولى: رمضان شهر الطاعات.

الجمعة الثانية: رمضان شهر الانتصارات.

الجمعة الثالثة: أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان.

الجمعة الرابعة: صدقة الفطر وحق الله في المال.. أحكام ومقاصد.

اقرأ المزيد:

«الإفتاء» تستطلع هلال شهر شعبان غدا.. اللهم بلغنا رمضان

ما أفضل العبادات لاستقبال شهر شعبان؟.. «أزهري» يجيب

‎شهر شعبان 2024.. «الإفتاء» تعلن نتيجة استطلاع الهلال السبت المقبل

أول شهر شعبان 2024.. «الإفتاء» تعلن الموعد السبت المقبل
بقلم إسراء سليمان 