ما أفضل العبادات لاستقبال شهر شعبان؟.. «أزهري» يجيب

أيام قليلة ويبدأ شهر شعبان، أحد الأشهر المباركة التي يسعى العديد من المواطنين إلى اغتنام فضلها، من خلال الإخلاص في العبادة، لا سيما أن أحدا الأشهر الحرم، ويحرص العديد من المواطنين على استغلاله من أجل تحسين علاقتهم بالله سبحانه وتعالى.

استقبال شهر شعبان

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، حول أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى في استقبال شهر شعبان، في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، أوضحت من خلاله أنه في هذا الشهر، لا بد أن يسعى إلى الإكثار من أعمال الخير.

وأوضحت الإفتاء المصرية في فتواها، أن من خير الأعمال التي يمكن أن يقوم بها العبد في استقبال شهر شعبان، ترك الحرام وأي معصية كان يقوم بها، والعمل على التقرب إليه سبحانه وتعالى، من خلال الإكثار في العبادات والطاعات المختلفة.

العبادات المستحبة في شعبان

ولفتت الإفتاء المصرية في فتواها، إلى أن هناك العديد من العبادات المستحبة في بداية شهر شعبان، وهي الإكثار من الصلاة والدعاء والتصدق وقراءة القرآن والصيام، وتلافي أي تقصير يصدر من العبد، والعمل على الاستقامة.