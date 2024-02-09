«الإفتاء» تستطلع هلال شهر شعبان غدا.. اللهم بلغنا رمضان

تستطلع دار الإفتاء المصرية غدا السبت، هلال شهر شعبان لسنة 1445 هجرية، وعلى الأغلب يكون الاستطلاع عقب صلاة المغرب، بعد ورود تقارير اللجان الشرعية المنوط بها استطلاع الهلال.

هلال شهر شعبان

وحول الحديث عن هلال شهر شعبان، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي إن الحسابات الفلكية تعد أحد وسائل إثبات ظهور الهلال على حسب قول العلماء والأدلة المتعددة من القرآن والسنة المطهرة، كما أن معارضته للرؤية البصرية الصحيحة أمر غير ممكن، وفي حال إذا خالفت الحساب الفلكي فلا يعتد بها، لأن الحسابات أمر قطعي، والقطعيَّ مقدمٌ على الظني.

دعاء شهر شعبان

وبخصوص الحديث عن هلال شهر شعبان، أوضحت دار الإفتاء أن هناك العديد من الأدعية التي يستحب للمسلم أن يرددها في شهر شعبان ومنها:

الدعاء المشار إليه في السؤال مشتهر بين الناس، وصيغته هي: "اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".