استمارة الدبلومات الفنية 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة للتسجيل

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، موضحة أن الامتحانات ستبدأ اعتبارا من يوم 1 يونيو المقبل، وتُعقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمديريات على مستوى جميع المحافظات.

استمارة الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن استمارة الدبلومات الفنية 2024 تتم من خلال الموقع الرسمي للوزارة، مؤكدة أنه لن يتم تقدم الطالب للامتحان وقبول أوراقه بلجنة النظام والمراقبة التابع لها، إلا إذا أدخل بياناته على بوابة الخدمات والتسجيل الإلكتروني، ثم سحب صورة الطالب عن طريق إسكانر، ووضعها على الاستمارة الإلكترونية عند التسجيل.

أوراق استمارة الدبلومات الفنية 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الأوراق المطلوبة لإرفاقها مع استمارة الدبلومات الفنية، وهي 5 صور ضوئية حديثة للطالب، وصورة على الاستمارة الإلكترونية للطالب، وصورة على بطاقة تحقيق الشخصية، وصورة على شهادة الميلاد الخاصة بالطالب و2 صورة مختومة من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

وشددت الوزارة، على ضرورة أن تكون الصور حديثة متطابقة مقاس 4 * 6 سم ذات خلفية بيضاء غير لامعة، وأشارت الوزارة إلى تشكيل لجنة من العاملين بالمدرسة لمراجعة بيانات كل طالب على شهادة ميلاده، وعلى المراجع أن يوقع بالقلم الأحمر بجانب أي تصويب، كما يوقع أيضًا على ذلك التصويب، وفي حال وجود أي أخطاء في البيانات يتم التواصل فورًا مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل.