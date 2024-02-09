محمد مدين يحتفل بتصدر أغنية «الدهب» لـ شيرين عبدالوهاب تريند «يوتيوب»
كتب:
ياسمين محمود
06:15 م | الجمعة 09 فبراير 2024
شيرين عبدالوهاب
احتفل الملحن محمد مدين، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر أغنية «الدهب» لـ شيرين عبدالوهاب الجديدة تريند «يوتيوب».
ونشر مدين الأغنية معلقا: «الدهب تريند يوتيوب، جديد الدهب شيرين عبدالوهاب ألحان مدين»، كلمات: تامر حسين، ألحاني: مدين، توزيع: توما.
حفل شيرين عبدالوهاب
وتستعد شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الحب يوم 17 فبراير ببيروت، وقد أعلنت الشركة المنظمة للحفل نفاد التذاكر حيث رفع شعار كامل العدد.