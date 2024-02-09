محمد مدين يحتفل بتصدر أغنية «الدهب» لـ شيرين عبدالوهاب تريند «يوتيوب»

احتفل الملحن محمد مدين، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر أغنية «الدهب» لـ شيرين عبدالوهاب الجديدة تريند «يوتيوب».

ونشر مدين الأغنية معلقا: «الدهب تريند يوتيوب، جديد الدهب شيرين عبدالوهاب ألحان مدين»، كلمات: تامر حسين، ألحاني: مدين، توزيع: توما.

حفل شيرين عبدالوهاب

وتستعد شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الحب يوم 17 فبراير ببيروت، وقد أعلنت الشركة المنظمة للحفل نفاد التذاكر حيث رفع شعار كامل العدد.