محمد مدين يحتفل بتصدر أغنية «كلام عينيه» لشيرين «تريند تيك توك»

احتفل الملحن محمد مدين، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنية «كلام عينيه» لشيرين تريند «تيك توك».

ونشر «مدين» بوستر لشيرين عبد الوهاب، معلقا: «أكتر حاجة بتفرحني لما أشوف أغنية بعد سنين من نزولها تفضل عايشة معاكم ويتعاد نجاحها كأنها لسة نازلة، أغنية (كلام عينيه) بقالها أسبوع بتتصدر تريند التيك توك».

محمد مدين يحتفل بأغنية «أما تفتكره»

واحتفل «مدين» مؤخرا بتحقيق أغنية «أما تفتكره» لأصالة، 12 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «كل الناس بتتغير وهي لسة على حالها، ألحان مدين للفنانة أصالة، كل أما تفتكره، كلمات: تامر حسين، ألحان: مدين، توزيع: عمرو عبد الفتاح، أكثر من 12 مليون مستمع على اليوتيوب».