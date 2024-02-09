توزيع وجبات على الفئات الأولى بالرعاية بمناسبة العيد القومي في الدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، عن توزيع المديرية وجبات جاهزة على الفئات الأولى بالرعاية، وتنظيم ندوات دينية وثقافية ورحلات لمعالم الدقهلية التاريخية.

توزيع وجبات وعمل ندوات ورحلات في العيد القومي بالدقهلية

وأشار «عبد العزيز» إلى أنه جرى توزيع الوجبات وعمل الندوات والرحلات، ضمن احتفالات محافظة الدقهلية بالعيد القومي والإسراء والمعراج.

يذكر أن العيد القومي لمحافظة الدقهلية، حل يوم أمس الخميس، 8 فبراير، ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات طوال الشهر الجاري.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، أنه جرى توجيه الإدارات الفنية المعنية لتنظيم فعاليات دينية وثقافية، بالتنسيق مع حضانات الأطفال وأندية المسنين، وتوزيع كميات من الأغذية والوجبات على الأسر والفئات الأولى بالرعاية في جميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات العمل الأهلي.

جمعيات ومؤسسات تشارك في الفعاليات

وأشار الدكتور وائل عبد العزيز، إلى أنه شارك في الفعاليات جمعية «الحياة والأمل وبحر الخيرات بالمنزلة، والصفا والمروة بميت الكرما مركز طلخا، والبر والتقوى، والرحمة بإصلاح الغيط الكبير بمركز بلقاس، وحماية البيئة والنهوض بالمجتمع بالجمالية»، ومؤسسة «بيت العطاء بالمنصورة، وآل ياسين بالمنصورة، وأمينة الخير بجمصة»، والجمعية الشرعية بـ«الصلاحات مركز بني عبيد ، وميت جراح مركز المنصورة، والجنينية»، ورسالة للأعمال الخيرية بأجا، وبصمة خير بنبروة.

وجرى توزيع وجبات إطعام ومواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، ونظمت حضانات الأطفال فعاليات دينية وثقافية للأطفال، ورحلات لمعالم المحافظة الأثرية والدينية.