نائبة «التنسيقية» تزور معبد فيلة لمتابعة عملية التطوير والبوابات الإلكترونية

زارت النائبة نشوى الشريف معبد فيلة ضمن زيارتها إلى محافظة أسوان لتفقد انتهاء الأعمال التي تقدمت بطلبات بشأنها خلال الفترة السابقة وأيضا متابعة شكاوى المواطنين والحديث معهم.

و خلال زيارة الشريف إلى معبد فيلة قامت بزيارة موسعة للمعبد بصحبة الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة والمشرف العام على مكتب سياحة أسوان والنوبة، ومدير معبد فيلة محمود عبداللاه، ووكيلة متحف النوبة نجلاء غريب.

وأوضحت نائبة التنسيقية في تصريح لـ«الوطن»، أن أعمال التطوير شملت العديد من النقاط كتطوير المرسي الخارجي والداخلي وإضافة عوامة جديدة لتجنب الزحام أثناء الدخول والخروج وتوسعة المدخل الداخلي وإضافة بوابات للدخول والخروج، وتطبيق نظام التذاكر الإلكترونية والدفع بالفيزا والحجز أون لاين.

وأشارت إلى أن أعمال التطوير تضمنت إضافة لوحات إرشادية ومقاعد الهوية البصريه ورفع كفاءة الخدمات السياحية داخل الموقع الأثري مثل الحمامات والكافتريات وتهذيب وتقليم جميع الأشجار المحيطه بجزيرة المعبد.

وقدّمت النائبة الشكر إلى جميع العاملين بالمعبد للتنظيم والنظافة الموجودة به.