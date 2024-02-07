عضو التنسيقية: قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات مهمة قبل حلول شهر رمضان

ثمن حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بأكبر حزمة اجتماعية يجري تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

زيادة في المعاشات

وقال «هجرس» في بيان، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، توقيتها مناسب بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك.

أوضح أن الدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسارع الزمن من أجل التخفيف عن المواطنين من حدة ارتفاع الأسعار والتضخم.

أكد أنه رغم الأزمات العالمية التي انعكست على اقتصاديات الدول المختلفة إلا أن مصر في عهد الرئيس السيسي، قدمت حزمة غير مسبوقة لحماية الفئات الأولى بالرعاية خلال الفترات الماضية.