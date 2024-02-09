«حماة الوطن» يكرم 44 رياضيا بالأقصر.. وأمين الحزب: مستمرون في دعم الشباب

نظمت أمانة حزب حماة الوطن في محافظة الأقصر احتفالية لتكريم 44 لاعبا رياضيا، وطقم الفريق من منتخب قرية البعيرات بالأقصر لصعوده للدرجة الثالثة برئاسة العمدة علاء راجح، أمين عام الحزب بالأقصر.

أمانة حماة الوطن في الأقصر مستمرة في دعمها للكوادر الشبابية

وأوضح «راجح» في تصريح لـ«الوطن»، أن أمانة حماة الوطن في الأقصر مستمرة في دعمها للكوادر الشبابية في مختلف المجالات السياسية والثقافية والرياضية، لافتا إلى أن النشاط الرياضي له دور كبير في تنمية قدرات الشباب البدنية التي تنعكس بدورها على قدراتهم الفكرية.

وأكد العمدة علاء راجح، أن فعاليات الأمانة تقام في جميع المراكز والقرى على مستوى المحافظة بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالمركزية.

حضور الاحتفالية

وعقدت الاحتفالية بحضور اللواء زكريا الزمبيلي الأمين المساعد، مصطفي الطيب أمين مركز القرنة، وحجاج مرسي من هيئة مكتب المحافظة والنائب بهجت السن عضو مجلس النواب، وإيناس علي مساعد أمين التنظيم، وأحمد فراج أمين مساعد مركز القرنة، وأحمد شحاتة مساعد أمين المركز، وأشرف طايع أمين تنظيم المركز، وإلهام أمين أمينة المرأة، ويوسف شعبان عضو هيئة مكتب المركز، والشيخ حسن محمد عضو هيئة مكتب أمين المركز.