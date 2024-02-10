إقبال على سياحة الجمال في البحر الأحمر.. رحلات من شروق الشمس حتى الغروب

يتوافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على مدن البحر الأحمر السياحية، فالغردقة ومرسى علم من أدفأ المدن، تزامنا مع أجواء أوروبية قارسة البرودة في عدد من مدنأاوروبا، وتصل درجة الحرارة فيها تحت الصفر، حيث انتعاش سياحة الشتاء في البحر الأحمر وركوب الجمال والسير بها على الشواطئ وبين الجبال وفي الصحاري.

سياحة الجمال

وأشارت جابي، سائحة ألمانية في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادتها برحلة ركوب الجمل، مؤكدة أنها تحرص على زيارة مرسي علم أكثر من مرة في العام برفقة زوجها وتوثيق رحلاتهما بالتقاط الصور التذكارية، قائلة إن مصر أفضل بلد في الدنيا.

انتعاش سياحة الجمال

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى انتعاش سياحة الجمال شتاء بصحاري البحر الأحمر، حيث تحرص شركات السياحة علي تنظيم رحلات سفاري الصحاري وتلقى إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

ولفت إلى أن برامج الرحلات تشمل ركوب الجمل والسير به في الصحاري، كما تنتشر الجمال على شواطئ الغردقة ومرسى علم وتلقى إقبالا كبيرا من السائحين على ركوب الجمال والتجول على الرمال الناعمة والتقاط الصور التذكارية.

مواعيد رحلات الجمال

ومن جهته، أشار نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن متعة السياح في ركوب الجمال، وتبدأ رحلات الخيول صباحا حتى غروب الشمس، مؤكدا أن الخيول مدربة على السير والاستجابة إلى التقاط الصور التذكارية مع السياح.