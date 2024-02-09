3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. و«الأرصاد» تحذر السائقين عند القيادة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، دافء على جنوب البلاد وجنوب سيناء، شديد البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح على كافة الأنحاء.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية التي تضرب البلاد غدا، أبرزها الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل حد الضباب على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية المؤدية من وإلى مناطق من شمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وحذرت هيئة الأرصاد السائقين بضرورة اتخاذ الحذر عند القيادة في فترات الشبورة الكثيفة.

أما بالنسبة للظاهرة الثانية، فحذرت الأرصاد من نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويصاحبها الظاهرة الثالثة وهي تكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء لتكون درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة والقاهرة الكبرى تاراوح بين 10 و11 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العدمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 08 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة مئوية.