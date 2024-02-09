أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في المحافظات.. «السعر متغيرش»
كتب:
آية حسنين
07:00 م | الجمعة 09 فبراير 2024
منافذ بيع اللحوم
حددت مختلف مديريات التموين أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في المحافظات، بنفس السعر المعلن في المنافذ منذ فترة، بتخفيضات تصل لـ30% من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين.
أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في المحافظات
وتوجد عدة أماكن من أجل بيع اللحوم والدواجن كالآتي:
في محافظة الدقهلية يوجد نحو 22 منفذا منها:
- منفذ بيع السلع الغذائية في حي غرب المنصورة
- منفذ بيع السلع الغذائية في حي شرق المنصورة
- منفذ صن مول لبيع السلع الغذائية في مدينة السنبلاوين
- منفذ بيع السلع الغذائية في مدينة أجا
- منفذ بيع السلع الغذائية في المطرية
- منفذ بيع السلع الغذائية في المنزلة
أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في محافظة جنوب سيناء
- بحوار مدرسة علي مبارك الابتدائية
- بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء.
- أمام المدرسة الثانوية العسكرية والثاني في أبو صوير.
أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة المنيا
- في شارع العرفاني بمدينة ملوي
- في شارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص
- محافظة الإسماعيلية:
- أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية
- في نادي المنتزه بالمنطقة الخامسة في الإسماعيلية.
أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة الشرقية
- معرض رئيسي أهلا رمضان بالزقازيق.
- شوادر أهلا رمضان بالزقازيق.
- منفذ تخفيضات الأسعار في الحسينية
- منفذ تخفيضات الأسعار في منيا القمح.
- منفذ تخفيضات الأسعار في أبو كبير.
أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة دمياط
- بميدان الساعة وسط مدينة دمياط
- في مدينة دمياط الجديدة أمام بوابة حديقة دمياط الجديدة العامة
أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة قنا
- منفذ تخفيضات الأسعار ميدان الساعة في مدينة قنا
- منفذ تخفيضات الأسعار جوار مدرسة الشهيد في مدينة قنا
- منفذ تخفيضات الأسعار بمجمع الشركة المصرية بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا
أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة السويس
- في ميدان الأربعين وتتوافر به جميع السلع
أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في كفر الشيخ
- في شرق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الـ47 عمارة.
- في غرب مدينة كفر الشيخ طريق صبري القاضي.
- في مركز سيدي سالم علي مدخل المدينة بالقرب من الموقف العمومي
وتبلغ أسعار اللحوم من 220 حتى 280 جنيها، بتخفيضات تصل لـ30%، باختلاف الأنواع ما بين البرازيلي والسوداني، وتتراوح أسعار الدواجن بين 100 جنيه حتى 120 جنيها علي حسب الوزن.