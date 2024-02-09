أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في المحافظات.. «السعر متغيرش»

حددت مختلف مديريات التموين أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في المحافظات، بنفس السعر المعلن في المنافذ منذ فترة، بتخفيضات تصل لـ30% من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين.

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في المحافظات

وتوجد عدة أماكن من أجل بيع اللحوم والدواجن كالآتي:

في محافظة الدقهلية يوجد نحو 22 منفذا منها:

- منفذ بيع السلع الغذائية في حي غرب المنصورة

- منفذ بيع السلع الغذائية في حي شرق المنصورة

- منفذ صن مول لبيع السلع الغذائية في مدينة السنبلاوين

- منفذ بيع السلع الغذائية في مدينة أجا

- منفذ بيع السلع الغذائية في المطرية

- منفذ بيع السلع الغذائية في المنزلة

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في محافظة جنوب سيناء

- بحوار مدرسة علي مبارك الابتدائية

- بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء.

- أمام المدرسة الثانوية العسكرية والثاني في أبو صوير.

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة المنيا

- في شارع العرفاني بمدينة ملوي

- في شارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص

- محافظة الإسماعيلية:

- أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية

- في نادي المنتزه بالمنطقة الخامسة في الإسماعيلية.

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة الشرقية

- معرض رئيسي أهلا رمضان بالزقازيق.

- شوادر أهلا رمضان بالزقازيق.

- منفذ تخفيضات الأسعار في الحسينية

- منفذ تخفيضات الأسعار في منيا القمح.

- منفذ تخفيضات الأسعار في أبو كبير.

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة دمياط

- بميدان الساعة وسط مدينة دمياط

- في مدينة دمياط الجديدة أمام بوابة حديقة دمياط الجديدة العامة

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة قنا

- منفذ تخفيضات الأسعار ميدان الساعة في مدينة قنا

- منفذ تخفيضات الأسعار جوار مدرسة الشهيد في مدينة قنا

- منفذ تخفيضات الأسعار بمجمع الشركة المصرية بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة السويس

- في ميدان الأربعين وتتوافر به جميع السلع

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في كفر الشيخ

- في شرق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الـ47 عمارة.

- في غرب مدينة كفر الشيخ طريق صبري القاضي.

- في مركز سيدي سالم علي مدخل المدينة بالقرب من الموقف العمومي

وتبلغ أسعار اللحوم من 220 حتى 280 جنيها، بتخفيضات تصل لـ30%، باختلاف الأنواع ما بين البرازيلي والسوداني، وتتراوح أسعار الدواجن بين 100 جنيه حتى 120 جنيها علي حسب الوزن.