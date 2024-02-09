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أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في المحافظات.. «السعر متغيرش»

كتب:

آية حسنين
07:00 م | الجمعة 09 فبراير 2024
منافذ بيع اللحوم

منافذ بيع اللحوم

حددت مختلف مديريات التموين أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في المحافظات، بنفس السعر المعلن في المنافذ منذ فترة، بتخفيضات تصل لـ30% من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين.

 أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في المحافظات

وتوجد عدة أماكن من أجل بيع اللحوم والدواجن كالآتي:

في محافظة الدقهلية يوجد نحو 22 منفذا منها:

- منفذ بيع السلع الغذائية في حي غرب المنصورة

- منفذ بيع السلع الغذائية في حي شرق المنصورة

- منفذ صن مول لبيع السلع الغذائية في مدينة السنبلاوين

- منفذ بيع السلع الغذائية في مدينة أجا

- منفذ بيع السلع الغذائية في المطرية

- منفذ بيع السلع الغذائية في المنزلة

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في محافظة جنوب سيناء

-  بحوار مدرسة علي مبارك الابتدائية

- بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء.

- أمام المدرسة الثانوية العسكرية والثاني في أبو صوير.

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة المنيا

- في شارع العرفاني بمدينة ملوي

- في شارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص

- محافظة الإسماعيلية:

- أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية

- في نادي المنتزه بالمنطقة الخامسة في الإسماعيلية.

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة الشرقية

- معرض رئيسي أهلا رمضان بالزقازيق.

- شوادر أهلا رمضان بالزقازيق.

- منفذ تخفيضات الأسعار في الحسينية

- منفذ تخفيضات الأسعار في منيا القمح.

- منفذ تخفيضات الأسعار في أبو كبير.

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة دمياط

- بميدان الساعة وسط مدينة دمياط

- في مدينة دمياط الجديدة أمام بوابة حديقة دمياط الجديدة العامة

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة قنا

- منفذ تخفيضات الأسعار ميدان الساعة في مدينة قنا

- منفذ تخفيضات الأسعار جوار مدرسة الشهيد في مدينة قنا

- منفذ تخفيضات الأسعار بمجمع الشركة المصرية بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة محافظة السويس

- في ميدان الأربعين وتتوافر به جميع السلع

أماكن بيع اللحوم والدواجن المدعومة في كفر الشيخ

- في شرق مدينة كفر الشيخ بمنطقة الـ47 عمارة.

- في غرب مدينة كفر الشيخ طريق صبري القاضي.

- في مركز سيدي سالم علي مدخل المدينة بالقرب من الموقف العمومي

وتبلغ أسعار اللحوم من 220 حتى 280 جنيها، بتخفيضات تصل لـ30%، باختلاف الأنواع ما بين البرازيلي والسوداني، وتتراوح أسعار الدواجن بين 100 جنيه حتى 120 جنيها علي حسب الوزن.

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بقلم آية حسنين