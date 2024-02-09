علشان تحمي نفسك من الأمراض.. بدائل طبيعية للسكر تحسن صحة الجسم

السكر من السلع الأساسية في المنزل التي لا يمكن التخلي عنها بسهولة، فهو يستخدم في تحليه العصائر والمشروبات الساخنة، بالإضافة إلى أن يتم استخدامه في عمل الحلويات بأنواعها المختلفة ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الإفراط في تناوله يسبب الإصابة بأمراض خطيرة أبرزها السكري ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير بدائل طبيعية للسكر من أجل تحسين الصحة العامة.

هناك بدائل طبيعية عديدة للسكر منها استخدام العسل، حيث يعتبر العسل محلى طبيعي وتم استخدامه منذ عدة قرون، فهو له فوائد عديدة للجسم لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، كما أن له خصائص مضادة للجراثيم ويعزز الطاقة الطبيعة وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

بدائل السكر

التمر يعتبر من البدائل الطبيعية للسكر، فهو فاكهة طبيعية تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن، كما أنه يعد مصدرا رائعا للحلاوة الطبيعية وأيضا ستيفيا وهو عبارة عن مُحلى طبيعي يأتي من أوراق نبات الستيفيا، ويمكن استخدامه في تحليه الشاي والقهوة، وله فوائد عديدة منها أنه منخفض السعرات الحرارية وليس له أي تأثير على مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى أن له خصائص مضادة للأكسدة ويمكن أيضا أن تساعد في خفض ضغط الدم.

سكر جوز الهند يعد من البدائل الطبيعية للسكر، إذ يمكن استخدامه كمحلي في الشاي والقهوة وأيضا المخبوزات، وهو يصنع من عصارة أشجار نخيل جوز الهند ويتميز بالعديد من الفوائد منها أنه يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

أضرار السكر الأبيض

أضرار عديدة يسببها تناول السكر الأبيض على صحة الجسم حال استخدامه بشكل مفرط منها أنه يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وذلك نتيجة زيادة نسبة الدهون في الجسم، وأيضا يزيد من فرصة الإصابة بالسرطان لأنه يعتبر غذاء للخلايا السرطانية، وذلك وفقا لما ذكرته الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن الإفراط في تناول السكر الأبيض قد يؤثر سلبًا على صحة الكبد.