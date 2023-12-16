«الدلتا للسكر»: انخفاض الأسعار داخل منافذ البيع خلال 10 أيام

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن وزارة التموين تدخلت من أجل حل أزمة السكر وخفض سعره، وتوفيره في منافذ البيع المختلفة على مستوى الجمهورية، موضحا «خلال 10 أيام من الآن سيكون هناك وفرة للسكر مع انخفاض سعره داخل منافذ البيع».

السكر يدخل في الكثير من الصناعات

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن السكر يدخل في الكثير من الصناعات المختلفة، موضحًا أن أزمة السودان أثرت سلبا على إنتاج السكر بكميات تغطي حاجة السوق محليا.

وتابع: «مصر صدرت موادا غذائية بقيمة 4.3 مليار دولار العام الحالي، وأغلب هذه المواد تحتوي على نسب مختلفة من السكر، مما تسبب في عدم توفره بصورة مستمرة»، موضحا: «مصر تغطي 87% من إجمالي الحاجة المحلية لاستهلاك السكر».

توفير أكثر من 180 ألف طن من مختلف الشركات

وأشار إلى أنه تم توفير أكثر من 180 ألف طن من مختلف الشركات سواء من الهيئة القابضة للأغذية ومن خلال طرحه في سلع البورصة الاستهلاكية، لسد حاجة السوق من الاستهلاك المحلي، كما أن سعر كيلو السكر في كافة المنافذ 27 جنيها وهذا السعر الطبيعي له.

وأكمل: غدا سيكون هناك اجتماع مع وزير التموين لطرح كميات إضافية من السكر وتوزيعها على كافة منافذ البيع بسعر 27 جنيها للكيلو.

وأردف «أبو اليزيد»، أن نهاية الشهر الحالي سيكون حصادًا لمحصول القصب، الأمر الذي سيزيد من إنتاج السكر وتوفيره داخل السوق.