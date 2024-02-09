«المُتحدة» تنشر البوستر الرسمي لـ«الحشاشين».. بطولة كريم عبد العزيز

نشرت الصفحة الرسمية للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، البوستر الرسمي لمسلسل «الحشاشين»، بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه في سباق رمضان المُقبل 2024.

ويلعب كريم عبد العزيز شخصية، «حسن الصباح»، مؤسس ما يعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية أو الحشاشين.

ويضم مسلسل «الحشاشين» مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، إسلام جمال، عمر الشناوي، نور إيهاب، محمد سليمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.