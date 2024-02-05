رمضان 2024.. ميرنا نور الدين تنشر صورة من كواليس مسلسل الحشاشين

تواصل الفنانة ميرنا نور الدين، تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد «الحشاشين» الذي تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل بجانب كريم عبد العزيز.

أول صورة لميرنا نور من كواليس الحشاشين

وكشفت الفنانة ميرنا نور الدين عن أول صورة لها من كواليس تصوير مسلسل الحشاشين، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيس بوك، وظهرت فيها ومعها الفنان كريم عبد العزيز واثنين من الأطفال المشاركين في العمل.

وخلال الصورة، ظهرت ميرنا نور الدين بالحجاب، وعلقت عليها: «توكلنا على الله الحشاشين رمضان 2024».

يذكر أن مسلسل الحشاشين يشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم كريم عبدالعزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد ونيقولا معوض وإسلام جمال وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.