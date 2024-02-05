رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

رمضان 2024.. ميرنا نور الدين تنشر صورة من كواليس مسلسل الحشاشين

كتب:

بسمة شطا
10:35 م | الإثنين 05 فبراير 2024
مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

تواصل الفنانة ميرنا نور الدين، تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد «الحشاشين» الذي تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل بجانب كريم عبد العزيز.

أول صورة لميرنا نور من كواليس الحشاشين 

وكشفت الفنانة ميرنا نور الدين عن أول صورة لها من كواليس تصوير مسلسل الحشاشين، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيس بوك، وظهرت فيها ومعها الفنان كريم عبد العزيز واثنين من الأطفال المشاركين في العمل.

وخلال الصورة، ظهرت ميرنا نور الدين بالحجاب، وعلقت عليها: «توكلنا على الله الحشاشين رمضان 2024».

يذكر أن مسلسل الحشاشين يشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم كريم عبدالعزيز وميرنا نور الدين وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد ونيقولا معوض وإسلام جمال وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

اقرأ المزيد:

محمد سليمان يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل «الحشاشين» برمضان 2024

شريف مدكور يشيد بعرض «الحشاشين» في رمضان: «حيكون أحلى مسلسل»

تفاصيل تصوير مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز.. يعرض في رمضان 2024

نيكولا معوض يكشف شخصيته في مسلسل الحشاشين رمضان 2024
بقلم بسمة شطا