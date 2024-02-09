وظائف لخريجي 2023 من البنك الأهلي المصري.. مش هتحتاج لشرط الخبرة

في كثير من الأحيان، في بداية تخرج الشباب من الجامعة يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة تكون مناسبة لهم، لاشتراط الكثير من الهيئات والمؤسسات أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة للقبول بالوظائف، ما جعل البنك الأهلي المصري يعلن عبر الموقع الرسمي الخاص به عن وظائف خالية للشباب حديثي التخرج من التخصصات المختلفة، كما أنه لا يشترط عليهم الخبرة للالتحاق بتلك الوظائف.

وأوضح البنك الأهلي المصري كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة والتخصصات الدراسية المتاح لخريجيها التقدم لوظائف البنك الأهلي، وكيفية التقديم للوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف البنك الأهلي

- حصول الراغب في التقديم لـ الوظائف على مؤهل عال معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

- التقديم للوظائف يكون لخريجي أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.

- حصول المتقدم للوظائف على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى من ذلك.

- لا يتم قبول من لديهم أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

- الحد الأقصى للسن للقبول بوظائف البنك الأهلي 28 عاما في تاريخ الموافقة على التعيين.

- تطابق محل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي مع محل السكن.

الكليات والتخصصات المطلوبة

- كلية تجارة لتخصصات تجارة خارجية وإدارة وتسويق وتمويل والضرائب والمحاسبة.

- كليات إدارة الأعمال تخصصات تسويق ولوجيستيات وإدارة أعمال دولية ومنشأة مالية ونظم ومعلومات إدارية وموارد بشرية ومالية وائتمان وبنوك.

- كليات اقتصاد وعلوم سياسية.

- كليات تكنولوجيا المعلومات.

- كليات حاسبات ومعلومات.

- كليات هندسة حاسبات.

- كليات الحقوق.

ويستطيع الراغب في التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري التقديم للوظائف عبر الموقع الرسمي الخاص به عن طريق ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالوظائف.