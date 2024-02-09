مدير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية: تنظيم موسم ثقافي لمدة 3 أسابيع

أعلنت الدكتورة ولاء مصطفى، مدير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، عن تنظيم موسم ثقافي داخل المتحف لمدة 3 أسابيع، بهدف إثراء الثقافة قريبا، مشيرة إلى أن هذا الموسم سيكون بدعوة الأمناء الأثريين ومحبين الآثار أيضا.

جاء ذلك خلال كلمتها بفعالية «متاحف من أجل العلم والسلام»، المستمرة على مدار يومين بالمتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، برئاسة المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية .

هدف الموسم الثقافي بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

وأكدت مدير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أن تلك الفعاليات تهدف إلى تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية والثقافة اليونانية الرومانية.

وأعربت الدكتورة ولاء مصطفى، عن سعادتها باستضافة المتحف اليوناني الروماني أحد معارض أسبوع الإسكندرية للتصوير، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية التي أقيمت على هامشه.

السلام الحقيقي يعني عالم بدون حروب

في سياق آخر، قالت هدى الساعاتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية، خلال الندوة، إن السلام الحقيقي يعني عالم بدون حروب، يتعامل فيه الجميع على قدر المساواة، ويؤسس فيه للتنمية المستدامة.

وأكدت في كلمتها عن «دور العلم في نشر السلم والتعايش بين الشعوب»، أن العلم هو القادر على تحقيق السلام وتغيير المستقبل، والتقليل من المخاطر.