تصرفات خاطئة تضر الرضيع في الشهور الأولى.. ابعد عن الهز والدق والهشتكة والتقبيل

هناك بعض التصرفات الخاطئة التي تصدر عن الأسرة في أثناء تعاملها مع الطفل الرضيع تؤثر على صحته بشكل سلبي، للدرجة التي يمكن معها إصابته بأمراض خطيرة في المخ، فما أمثلة التصرفات الخاطئة التي تصدر عن الأسرة بشكل عفوي تضر بصحة الطفل الرضيع؟

تصرفات خاطئة تضر الرضيع في الشهور الأولى

على الرغم من الفرحة الكبيرة التي تسيطر على كل أفراد الأسرة خلال احتفالهم بسبوع طفل جديد، إلا أنه خلال الاحتفال قد يقعون في تصرفات خاطئة تضر بـ صحة الرضيع، منها هز الغربال الذي يحمل الطفل، بحسب الدكتور يوسف جابر، أستاذ طب الأطفال.

وأضاف «جابر»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هز الطفل في الغربال، لا سيما بشكل عنيف ومفاجئ يؤثر سلبيًا على مخ الطفل: «جمجمة الطفل بتكون لسه طرية والمخ بيتحرك، فالهزة دي بتأثر عليه بشكل سلبي وخطير لازم الناس تبطلها».

كثرة تقبيل الطفل

من العادات الخاطئة التي تصدر عن الأهل خلال تعاملهم مع الطفل الرضيع وتؤثر على صحته بشكل سلبي هي كثرة التقبيل؛ إذ إن ذلك يعزز فرص انتقال البكتيريا والفيروسات بين الطفل والشخص الذي يُقبِله: «لو حد عنده قرح في الفم أو أي مرض معدي المفروض يبتعد عن تقبيل الطفل تمامًا».

يعتبر الصوت العالي الذي يصدر ضمن أجواء الاحتفال بالسبوع أو داخل المنزل بشكل عام من الأمور التي تؤثر سلبيًا على أذن الطفل، بحسب توضيح الدكتور محمد عبد الشافي، أستاذ طب الأطفال، في حديثه لـ«الوطن»، والذي أكد أن الطفل يتمتع بحاسة سمع أفضل وأقوى مقارنة بالكبار.

الحركة المفاجئة للطفل

وعلى الرغم من أن البعض يعتقد أن هز «هشتكة» الطفل يُدخل السعادة والمرح إلى قلبه، إلا أن ذلك يندرج ضمن التصرفات الخاطئة التي تؤثر على صحة الطفل الرضيع بشكل سلبي إذ أن الحركة المفاجئة تؤثر على المخ.

وفي الوقت الذي يعتبر فيه التدخين من العادات السلبية والضارة على صحة الكبار، سواء كانوا مدخنين إيجابيين أو سلبيين، تتضاعف هذه الأضرار على صحة الطفل؛ لذا يجب التوقف عن ممارسة عادة التدخين، لا سيما خلال الوجود بالقرب من الأطفال للحفاظ على صحتهم.