«الصحة»: 3 وجبات متوازنة على الأم الالتزام بها من أجل غذاء الرضيع

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للسيدات المرضعات، وقالت وزارة في تقرير رسمي لها إنه على السيدات المرضعات اتباع نظام غذائي قائم على مجموعة من العناصر الهامة لتحقيق التوازن وحصول الطفل الرضيع على غذاء سليم .

وجبات أساسية للأم المرضعة.. 3 أطباق

وحددت وزارة الصحة والسكان 3 وجبات متوازنة لابد من الحصول عليها بشكل يومي، وأوضحت أنه لابد من حصول الأم المرضعة على نصف طبق من الخضروات والفاكهة للحصول على الفيتامنات والمعادن، لافتة الى أهمية الحصول على ربع طبق من البروتين النباتي مثل البقول أو البروتين الحيواني مثل البيض أو اللحوم بأنواعها، كما أوضحت وزارة الصحة والسكان أهمية الحصول على النشويات كالخبز أو الأرز مع القليل من الدهون الصحية مثل الزيوت النباتية أو الزبدة الطبعية.

الخدمات الصحية التى تقدمها حملة 100 يوم صحة

وطالبت وزارة الصحة والسكان السيدات الحوامل والمرضعات بضرورة المشاركة فى حملة الرئيس «100 يوم صحة»، والاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة من خلال الحملة والتى تشمل صحة المرأة والطفل والنساء والتوليد وكافة التخصصات التى تشمل الفئات العمرية المختلفة، لافتة إلى أن جميع الخدمات الصحية تقدم إلى المواطنين مجانا، ولا يتحمل أى أعباء مالية فيها، لافتة إلى أن المبادرة تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً فى كافة الوحدات الصحية والميادين والمؤسسات والتجمعات الكبيرة.