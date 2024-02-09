ماذا تعرف عن أيادي التدخين الثلاثة؟.. «صحة القليوبية» توضح

أطلقت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية حملة للتوعية بمخاطر التدخين تحت شعار «معاََ لحياة بلا دخان»، وتوضيح أضرار التدخين نتيجة حرق مادة والتي غالباً ما تكون التبغ، وبعدها يتم تذوق الدخان أو استنشاقه وله أكثر من شكل فمن الممكن أن يكون عن طريق السجائر المصنعة أوالملفوفة يدويا أو الشيشة أو أنابيب التدخين.

أيادي التدخين الثلاثة

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الحملة تهدف إلى التعريف بأن للتدخين ثلاثة أيدي كالتالي:

- اليد الأولى للتدخين: وهي التدخين المباشر عن طريق أن يقوم الإنسان بتدخين التبغ بكافة أنواعه.

- اليد الثانية للتدخين: التدخين السلبي، وهي أن يتعرض غير المدخن إلى الدخان الناتج عن حرق التبغ بتواجده في أماكن بها مدخنين.

- اليد الثالثة، وهي بقايا الدخان والسموم الناتجة عن حرق التبغ والتي تظل معلقة في الهواء حتى بعد اختفاء الدخان المرئي وتظل تضر المتواجدين حتى بعد انتهاء التدخين في المكان.

أضرار التدخين على الإنسان

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن التدخين له كثير من الأثار الضارة منها:

- سرطان الرئة.

- سرطانات الفم.

- سرطان الحنجرة.

- سرطان المثانة والكلى.

- سرطان البنكرياس.

- سرطان القولون.

- مرض البول السكرى.

- أمراض القلب والأوعية الدموية.

- أمراض الجهاز التنفسي.

- تدهور حالات الربو عند الأطفال بسبب التدخين السلبي.

مخاطر التدخين السلبي

أشار وكيل وزارة الصحة والسكان في القليوبية، أن التدخين السلبي عامل أساسي في إضعاف الأطفال بشكل عام، ويزيد من نسب حجز الأطفال في المستشفيات وحاجتهم للتنفس الصناعي حتى في حالات البرد العادية وظهور علامات التقدم في السن على الإناث أسرع من الذكور كما يعد سرطان الثدى، وعنق الرحم هو أخطر أضرار التدخين على الإناث.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هناك أضرارا تنتج عن اليد الثالثة للتدخين أهمها:

- ارتفاع مستويات الدهون وحدوث مرض الكبد الدهني غير الكحولي وبادئة لحدوث تليف بالكبد وسرطان، بالإضافة إلى أنها عامل أساسي في حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية.

- تحفز اليد الثالثة للتدخين عملية إنتاج الكولاجين، وأيضا مستويات عالية من السيتوكينات، وهي بروتينات مشتركة في عملية إشارات الخلايا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تليف في الرئة مع حدوث بعض الأمراض مثل الانسداد الرئوي المزمن والربو.

وأوضح أنه بعد إجراء التجارب على الفئران، ثبت أن التعرض لليد الثالثة للتدخين يضعف قدرة الإنسان على التئام الجروح ما يصعب إجراء عمليات جراحية، بالإضافة إلى ثبوت أن اليد الثالثة للتدخين يمكن أن تؤدي إلى الموت المفاجىء للأطفال حديثي الولادة نتيجة القصور في الجهاز التنفسي.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن التدخين لا تظهر أثاره إلا بعد فوات الآوان، ما يتطلب سرعة العمل لحماية نفسك والإقلاع عن التدخين لحياة بلا سرطان.