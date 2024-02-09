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عمرو الفقي يروج لمسلسل «مسار إجباري» قبل عرضه في الموسم الرمضاني

كتب:

أحمد شعراني
08:22 م | الجمعة 09 فبراير 2024
أحمد داش

أحمد داش

روّج عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمسلسل «مسار إجباري»، المُقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، والذي يعد المسلسل الأول التي تُنتجه الشركة المُتحدة بشكل مباشر.

ونشر «الفقي» بوسترات نجوم العمل، الذي يعتمد على الشباب في المقام الأول، وهما النجمان عصام عمر وأحمد داش، ويشاركهما في البطولة الفنانة صابرين والفنانة بسمة والفنان رشدي الشامي.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

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