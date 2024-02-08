وزيرة التضامن: دعم 720 ألف امرأة معيلة بـ3.4 مليار جنيه ضمن «تكافل وكرامة»

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نفين القباج، أن الدولة حريصة على توفير الحماية الاجتماعية لجميع الفئات، مشيرة إلى أن الخدمات تشمل الأطفال تحت 6 سنوات، والأطفال من 6 إلى 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، والأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، والنساء المعيلات مثل المطلقات، والأرامل، والمهجورات، ومن هم فوق 50 عاما وليس لديها عائل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، وصغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديا، والمواطنين 65 فأكثر مستحقي المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.

برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

وأوضحت في تقرير لها، أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بدأ عام 2014 بموازنة 3.7 مليار جنيه متضمنا 6.5 مليون فرد، ووصل الآن إلى 22 مليون فرد بموازنة تبلغ 36 مليار جنيه سنويا، وارتفعت إلى 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية تعد أمن مجتمعي.

وأشار إلى أن برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» للفئات الأولى بالرعاية، إذ يجرى دعم 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، و700 ألف من كبار السن بتكلفة تبلغ 3.2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى 720 ألف إمرأة معيلة بتكلفة تبلغ 3.4 مليار جنيه، موضحة أن هناك برامج موازية يتم العمل عليها إلى جانب «تكافل وكرامة»، وهي «سكن كريم، ولا أمية مع تكافل، و2 كفاية، والألف يوم الأولي في حياة الطفل».

إعفاء من مصروفات التعليم

وأشارت إلى أن هناك تكامل لخدمات الحماية الاجتماعية، حيث إن مستفيدي تكافل وكرامة لديهم تأمين صحي، وإعفاء من مصروفات التعليم، و93% لديهم بطاقات تموين، و40% لديهم بطاقات خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، و76% يتلقون خدمات الألف يوم، 2 مليون يتلقون دروس محو الأمية في الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، و2.2 مليون يتلقون برامج الصحة الإنجابية و2 كفاية.