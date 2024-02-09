حالة الطقس غدا.. تحذير مهم لـ4 فئات من ظاهرة جوية والحرارة تصل صفر

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات حالة الطقس غدا، إذ تشهد البلاد تأثير ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية مع طقس مائل إلى الدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة ليلاً في مختلف أنحاء الجمهورية.

وحول حالة الطقس غدا في المحافظات أعلنت غرف العمليات المركزية تأثير الضباب الكثيف على طرق محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية» وذلك بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا، وتسجل أقل درجة حرارة للصغري في كاترين وتبلغ صفر درجة مئوية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وحذرت غرف العمليات المركزية في المحافظات المواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا كما حذرت أيضا 4 فئات وهم «مرضي الجيوب الأنفية، والحساسية والأمراض التنفسية بالإضافة إلى مرضى حساسية العيون» نظرا لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الظواهر الجوية في طقس غدا

وفيما يتعلق بحالة الأمواج فى البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى مترين وفي البحر المتوسط تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى متر ورفع، وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المحافظات غداً السبت جاءت كالآتي

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة