ضبط 18 طن أعلاف داخل مصنع بدون ترخيص في البحيرة «صور»

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، مدير المديرية، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، رقابتها المشددة في مدن ومراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ.

ضبط أعلاف منتهية الصلاحية في حملة بالبحيرة

وأسفرت الحملة التموينية بمركز دمنهور، عن ضبط 11 طن أعلاف داخل مصنع أعلاف، يدار بدون ترخيص أو سجل صناعي من هيئه التنمية الصناعية.

كما جرى ضبط 7 أطنان أعلاف مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية مكبرة في شبراخيت

وشهدت مدينة شبراخيت اليوم، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 8 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية، لعرض منتجات منتهية الصلاحية.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات، وشددت على متابعة الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة أمام المواطنين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، ضرورة تشديد الرقابة على المعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.