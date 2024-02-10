أمطار غزيرة تضرب المحافظات الأيام المقبلة.. وهذا موعد انخفاض الحرارة

تشهد حالة الطقس في المحافظات الأيام المقبلة عودة فرص سقوط الأمطار، وذلك طبقا للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في المحافظات، وذلك بعد تحسن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، كما تتعرض البلاد إلى تأثير عدة ظواهر جوية على مدار الأسبوع المقبل.

موعد عودة سقوط الأمطار في المحافظات

وحول حالة الطقس في المحافظات الأيام المقبلة، أعلنت غرف العمليات موعد عودة سقوط الأمطار في المحافظات، بداية من يوم الاثنين 12 فبراير وتستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الخميس 15 فبراير على أن تكون عزيزة إلى متوسطة على بعض المناطق تصل نسبتها إلى 50%.

موعد انخفاض درجات الحرارة في المحافظات

وتشير التوقعات إلى أن موعد انخفاض درجات الحرارة يبدأ من يوم الثلاثاء المقبل 13 فبراير على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والقاهرة الكبرى مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى الإحساس ببرودة الطقس لا سيما في الساعات الأولى من الصباح.

ويستمر تأثير ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية على مدار الأسبوع المقبل وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة.