موعد توقف الأمطار وتحسن حالة الطقس في المحافظات

طقس غير مستقر وثلوج وأمطار غزيرة شهدتها عدة محافظات، خلال الأيام الماضية، تزامنًا مع المنخفض القطبي الذي يضرب البلاد حتى الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار على عدة محافظات اليوم السبت، لتبدأ في التراجع حتى منتصف الأسبوع الحالي، ويبدأ الطقس في التحسن حتى نهاية الأسبوع.

موعد توقف الأمطار في المحافظات

وتواصل الأمطار سقوطها على عدة محافظات اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، والتي تنحصر الاثنين لتكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

موعد تحسن حالة الطقس في المحافظات

ووفقًا لغرف العمليات المركزية في المحافظات، فمن المتوقع تحسن حالة الطقس ابتداء من يوم الأحد، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 4:2 درجة مئوية، في ظل تساقط أمطار خفيفة إلى متوسـطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40% تقريبا، ونشاط للرياح على مناطق من السواحـل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويبدأ الجو في التحسن واستمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

شبورة مائية

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فقد تتكون شبـــورة مـائيـة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من الساعة 4 الى 9 صباحًا، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية الأرتفاع التدريجي لدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي كالتالي: