«الأورمان» تنظم 120 قافلة علاجية تحت مظلة التحالف الوطني خلال شهر يناير

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 120 قافلة علاجية في 15 محافظة على مدار شهر يناير، قدمت خلالها الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا، بداية من إجراء الفحوصات اللازمة من تحاليل وأشعة، إلى جانب صرف العلاج المناسب.

إطلاق قوافل ستر وعافية

وأضافت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في بيان، أن الجمعية نظمت خلال شهر يناير الماضي، 3 قوافل «ستر وعافية» في 3 محافظات لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وفرت خلالها بطاطين، وكميات من اللحوم للتغلب على فصل الشتاء واحتياجاته، مشيرة إلى أن القوافل تضمنت تقديم عدد من الأجهزة التعويضية، للمستحقين لمساعدتهم على إكمال حياتهم، بالإضافة إلى توفير عدد من المشروعات الصغيرة التي تضمن دخلا ثابتا لهم يعينهم على ظروف الحياة.

إعادة إعمار المنازل

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان أعادت إعمار عدد من المنازل بمحافظة بني سويف، الشهر الماضي، لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية ليعيشوا حياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.