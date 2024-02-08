«التحالف الوطني» ينظم ندوة توعوية للمزارعين في المنوفية

تشهد قرية سبك الضحاك، التابعة لمحافظة المنوفية، إقامة ندوة توعوية وتثقيفية للمزارعين، بدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت عنوان مبادرة ازرع، لتنمية صغار المزارعين، والتوسعة في استزراع الأراضي الزراعية، بحضور المهندسة مروة زهران رئيس مدينة الباجور، والمهندس محمد الجرف مدير إدارة الباجور الزراعية، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.

توعية المزارعين

وتهدف الندوة لتوعية وتثقيف المزارعين، من خلال اتباع طرق الزراعة الجيدة لجميع المحاصيل، وكيفية التغلب على المشاكل والمعضلات التي تواجههم في أثناء الزراعة، وجرى تقديم الدعم الفني عن طريق الزيارات الحقلية لعدد من الأراضي على مستوى الجمهورية، بالمشاركة مع وزارة الزراعة عن طريق استشاريي الأراضي.

مبادرة ازرع

وقال فادي صفوت منسق مبادرة ازرع بالمحافظة، إنّ الهدف من المبادرة زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاستيراد ومنها محاصيل القمح، الذي يعد أهم المحاصيل الاستراتيجية في الدولة المصرية، وتستهدف المبادرة زراعة مليون فدان قمح على مستوى الجمهورية.