أطباء البحر الأحمر يشيدون بالحزمة الاجتماعية وقرارات الرئيس السيسي

قال الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص مليارات الجنيهات لزيادة الأطباء والتمريض وأعضاء المهن الطبية أثلجت قلوب الجميع، لافتاً إلى سعادة الأطباء بحزمة القرارت التي جاءت في مصلحة العمل والعاملين.

زيادة مرتبات الأطباء

وأوضح نقيب أطباء البحر الاحمر، أن الزيادة في بدل المخاطر للمهن الطبية، والزيادة قرابة 100% في بدل السهر والمبيت جاءت في وقتها تماما، مضيفاً أن توقيت القرار الرئاسي كان في محله، لمواجهة تقلبات الأسعار.

زيادة مرتبات المهن الطبية

ومن جانبه أشاد دكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر بقرار الرئيس السيسي، بزيادة المرتبات وتخصيص مليارات الجنيهات للأطباء وأعضاء المهن الطبية والتمريض، لافتاً إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع التطوير في المنظومة الصحية التي شهدتها محافظة البحر الأحمر، ومنها تطوير مستشفيات «الغردقة العام والقصير وسفاجا والشلاتين المركزي والحميات» بتكلفة مليارات الجنيهات.

زيادة الأجور

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة قرارات لزيادة الأجور للعاملين في الدولة منها تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتخصيص 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.