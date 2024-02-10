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بتخفيضات 30%.. أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة الدقهلية

كتب:

آية حسنين
04:52 ص | السبت 10 فبراير 2024
إقبال علي منافذ بيع اللحوم

إقبال علي منافذ بيع اللحوم

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة الدقهلية، من أجل شراء اللحوم بتخفيضات تصل لـ30%، في مختلف المراكز بالمحافظة.

أماكن بيع اللحوم بالدقهلية

وحددت مديريات التموين، عدة أماكن لبيع اللحوم بتخفيضات تصل لـ30% في نحو 22 منفذا تموينيا في محافظة الدقهلية؛ إذ يجري توفير اللحوم بأسعار تتراوح بين 220 و280 جنيا.

وجاءت الأماكن والمنافذ الخاصة ببيع اللحوم، في محافظة الدقهلية، كالآتي:

- منفذ بيع السلع الغذائية في حي غرب المنصورة.

- منفذ بيع اللحوم في حي شرق المنصورة.

- منافذ أمان التي بلغ عددها نحو 14، داخل محافظة الدقهلية، منها:

- مدينة دكرنس بجوار مركز الشرطة.

- منية النصر بجوار مركز الشرطة.

- ميت غمر في دقادوس بجوار نقطة الشرطة.

- في المنصورة بالقرب من الاستاد في شارع موقف الأتوبيس الجديد، وآخر بميدان الهابي لاند، وثالث أمام نقطة الفردوس بالمجزر، ورابع بمنطقة سندوب.

- 14 سيارة متنقلة في المنصورة والسنبلاوين والمطرية وشربين وطلخا.

- معارض داخل بني عبيد في «قرية الصلاحات، كفر الصلاحات، وميت فارس، وميت سويد، وقرية أبو المعاطى الباز، واليوسفية».

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بقلم آية حسنين