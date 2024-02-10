بتخفيضات 30%.. أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة الدقهلية

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أرخص أماكن بيع اللحوم في محافظة الدقهلية، من أجل شراء اللحوم بتخفيضات تصل لـ30%، في مختلف المراكز بالمحافظة.

أماكن بيع اللحوم بالدقهلية

وحددت مديريات التموين، عدة أماكن لبيع اللحوم بتخفيضات تصل لـ30% في نحو 22 منفذا تموينيا في محافظة الدقهلية؛ إذ يجري توفير اللحوم بأسعار تتراوح بين 220 و280 جنيا.

وجاءت الأماكن والمنافذ الخاصة ببيع اللحوم، في محافظة الدقهلية، كالآتي:

- منفذ بيع السلع الغذائية في حي غرب المنصورة.

- منفذ بيع اللحوم في حي شرق المنصورة.

- منافذ أمان التي بلغ عددها نحو 14، داخل محافظة الدقهلية، منها:

- مدينة دكرنس بجوار مركز الشرطة.

- منية النصر بجوار مركز الشرطة.

- ميت غمر في دقادوس بجوار نقطة الشرطة.

- في المنصورة بالقرب من الاستاد في شارع موقف الأتوبيس الجديد، وآخر بميدان الهابي لاند، وثالث أمام نقطة الفردوس بالمجزر، ورابع بمنطقة سندوب.

- 14 سيارة متنقلة في المنصورة والسنبلاوين والمطرية وشربين وطلخا.

- معارض داخل بني عبيد في «قرية الصلاحات، كفر الصلاحات، وميت فارس، وميت سويد، وقرية أبو المعاطى الباز، واليوسفية».