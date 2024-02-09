انطلاق أولى حلقات «عوام في بحر الكلام» للشاعر جمال بخيت على قناة ON

ينطلق مساء الاثنين القادم على قناة ON برنامج «عوام في بحر الكلام» للشاعر الكبير جمال بخيت.

ويُعرض البرنامج في السادسة مساءً، وتتناول أولى حلقاته قصة النشيد، ومادار حوله من مغالطات وحقيقة أول نشيد وطني لمصر، ويفجر جمال بخيت مع ضيفه الدكتور محمد رفعت عبد العزيز صاحب كتاب النشيد الوطني لمصر في أول ظهور له، العديد من المفاجآت والأسرار والكواليس.

البرنامج يعرض أسبوعيًا ليؤرخ لدور الأغنية بمختلف أنواعها في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي، ويهتم بإحياء سير مبدعي الأغاني التي نردد كلماتها دون علم بأسماء مؤلفيها.

ويستضيف الشاعر جمال بخيت في حلقات البرنامج شعراء أو أبناء مؤلفي الأغاني الراحلين، لتوثيق مسيرتهم والتعرف على أسرار من كواليس صناعة الأغنية المصرية.