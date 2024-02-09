بعد عرض فيلم «أنف وثلاث عيون».. ظافر العابدين ضيف لميس الحديدي غدا

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة «ON»، النجم ظافر العابدين، وذلك يوم غد السبت.

يتحدث ظافر العابدين خلال الحوار عن فيلمه الأخير «أنف وثلاث عيون»، ويكشف كواليس دوره في الفيلم، كما يتحدث عن أعماله ما بين الإخراج والتمثيل.

فيلم أنف وثلاث عيون بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، أمينة خليل، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، سلوى محمد علي، عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس.

قصة فيلم أنف وثلاث عيون

تدور قصة الفيلم الذي سبق تقديمه في عمل سينمائي بنفس الاسم، في سبعينيات القرن الماضي، من بطولة محمود ياسين وماجدة وميرفت أمين ونجلاء فتحي، عن علاقة طبيب أربعيني بعدد من النساء، ووقوعه في الغرام مع فتاة تصغره بسنوات.

يذكر أن برنامج «كلمة أخيرة» يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.