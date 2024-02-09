فيلم أنف وثلاث عيون يحقق إيرادات مليون جنيه بعد 9 أيام عرض في السينما

حقق فيلم أنف وثلاث عيون، المليون الأول وذلك بعد 9 أيام عرض بالسينما، إذ جاءت حصيلة إيراداته في هذه الفترة نحو مليون و200 ألف جنيه، وجاء ترتيبه بالمركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم أنف وثلاث عيون، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، بنحو 156 ألفًا و978 جنيهًا، وسبقه في المراكز الأولى أفلام الحريفة بطولة مجموعة من الشباب، فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي، فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي.

أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، أمينة خليل، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، سلوى محمد علي، عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم الذي سبق تقديمه في عمل سينمائي بنفس الاسم، في سبعينيات القرن الماضي، من بطولة محمود ياسين وماجدة وميرفت أمين ونجلاء فتحي، عن علاقة طبيب أربعيني بعدد من النساء، ووقوعه في الغرام مع فتاة تصغره بسنوات.