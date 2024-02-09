أسعار باقات التليفون الأرضي مسبق الدفع.. اعرف بتبدأ من كام

على مدار الشهور القليلة الماضية، حرصت الشركة المصرية للاتصالات على تطوير خدمات التليفون الأرضي، سعيا منها لتوفير كل الخدمات التي يحتاج إليها العملاء، ومن أبرز تلك الخدمات باقات الأرضي مسبوقة الدفع، والتي تتيح لمستخدميها فرصة تحديد الاستخدام الخاص بهم حتى لا يضطرون إلى دفع فواتير عالية.

وأوضحت الشركة المصرية للاتصالات أسعار باقات التليفون الأرضي مسبقة الدفع عبر الموقع الرسمي الخاص بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كل التفاصيل الخاصة بباقات التليفون الأرضي مسبقة الدفع، وتتمثل في الآتي:

أسعار باقات WE أرضي 25

- باقة WE أرضي 25: تمنح تلك الباقة مستخدميها 120 للمحلي والمحافظات، بسعر 25 جنيها دون ضريبة، و29 جنيها شهريا بالضريبة.

- باقة WE أرضي 40: تمنح تلك الباقة 3500 دقيقة للمحلي والمحافظات، مع الاستمتاع بخدمة إظهار رقم الطالب والتتبع أو تحويل المكالمات، بسعر 40 جنيها دون ضريبة و47 جنيها بالضريبة، ويمكن دفعها مقدما شهريا أو ربع سنويا أو سنويا.

- باقة We أرضي 70: تمنح تلك الباقة 3500 دقيقة للمحلي والمحافظات، بالإضافة إلى 250 دقيقة شهريا لشبكات المحمول الأخرى، بسعر 70 جنيها دون ضريبة و83 جنيها شهريا بالضريبة.

مميزات الخط الأرضي مسبق الدفع

- خدمة إظهار رقم الطالب تتيح للعميل معرفة رقم المتصل.

- خدمة التتبع وتتيح للعميل تحويل مكالمات الخط الأرضي الخاصه به إلى خط أرضي آخر أو موبايل WE.

- إمكانية الاستعلام عن الرصيد المتبقي والاستهلاك والباقات الإضافيه عن طريق تطبيق MY WE.

- يمكن للعميل إعادة شحن الرصيد من خلال قنوات السداد التالية:

1- تطبيق My WE باستخدام بطاقة بنكية.

2- الموقع الإلكتروني https://my.te.eg باستخدام بطاقه بنكية.

3 - كل فروع WE.

4- أحد منافذ الدفع الإلكتروني «فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي».