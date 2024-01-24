حددت الشركة المصرية للاتصالات آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024، من خلال الدخول إلى الرابط الخاص بالشركة لمعرفة قيمة الفاتورة والموعد الأخير لدفعها تفاديا للغرامة.

فاتورة التليفون الارضي يناير 2024

نحو 20 يوم على آخر موعد لتسديد فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024، وفق ما أكدت عليه شركة WE.

- الدخول إلى الرابط الإلكتروني على الرابط.

- إدخال كود المنطقة.

- إدخال رقم التليفون.

- اضغط على أيقونة خدمة إظهار قيمة الفواتير.

اخر موعد لسداد فاتورة الهاتف الأرضي

وأتاحت الشركة عدة طرق لـ الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، من خلال رقم الخط الساخن 19777، وبدأت من 15 يناير ويستمر الاستعلام حتى 14 فبراير، وهو آخر موعد لدفع الفاتورة.

وتفرض شركة WE غرامات تأخير مع إنذار بوقف الخدمة بعد انتهاء موعد الدفع، وتوقيع غرامة 10 جنيهات على كل شهر تأخير.

طرق إلكترونية لسداد فاتورة التليفون

ويمكن سداد قيمة فاتورة يناير للتليفون الأرضي من خلال إحدى خدمات الدفع الفوري وتشمل «فوري- خدماتي- البريد المصري- bee- أمان- مصاري».

طرق سداد فاتورة تليفون يناير عبر المصرية للاتصالات

- الدخول إلى رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي هنـــا.

- اختر زر «اختر للسداد».

- اختر زر «ادفع».

- الضغط على «ادفع الآن».