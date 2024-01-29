خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات.. وطرق السداد

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات، خدمة تقدمها شركة المصرية للاتصالات لتسهل على المواطنين معرفة قيمة الاستهلاك الشهري استعدادها لدفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي في لموعد المحدد.

وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات، ضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، والمقصود بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات، فاتورة التليفون الأرضي التابع لشركة المصرية للاتصالات، وليس خطوط الهواتف المحمولة التابعة لشركة اتصالات.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع شركة المصرية للاتصالات من هنـــــــــا.

- اختار «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

- ادخل كود المنطقة التابع لها، وورقم الهاتف المراد الاستعلام عن فاتورته.

- اضغط على أيقونة «اظهر الفواتير»، لتظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات عبر الخط الساخن

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات عبر الخط الساخن من خلال الاتصال من الرقم الأرضي على الرقم المختصر 19777.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

وتحدد الشركة المصرية للاتصالات دفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل شهري بدءًا من يوم 15 من كل شهر، وتعطي فترة سماح شهر للسداد، وفي حال زيادة عدم السداد عن شهر تقوم الشركة بتحويل العملاء غير المسددين للفاتورة لنظام الاستقبال فقط.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي بعدة طرق مختلفة، وتتمثل في:

1- دفع قيمة الفاتورة في السنترال التابع له العميل.

2- دفع قيمة الافتورة إلكترونيًا من خلال موقع الشركة، عن طريق اختيار أيقونة سداد الفاتورة، وإدخال البيانات الخاصة بالبطاقة البنكية، وتأكيد رغبة الدفع.

3- كما يمكن دفع الفاتورة من خلال منافذ شركات: «فوري، ومصاري، وبي، وأمان».

4- البريد المصري.

5- ماكينات ATM لبنكي التجاري الدولي والأهلي المصري.

6- خدمة فودافون كاش.

كيفية الإبلاغ عن شكاوى التليفون الأرضي؟

ويمكن الإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي والشكاوي من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 111 أو 01555000111 أو 19777

كما يمكن التواصل مع الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

أو عبر البريد الإلكتروني: Customer.care@te.eg

أنواع باقات التليفون الأرضي

توجد 3 أنواع من الباقات وهي «وي 20 و35 و60»، ويمكن تجديدها كما يلي:

باقة WE أرضي 20 ربع السنوية

لمدة 3 شهور، تحتوي على 360 دقيقة محلي ومحافظات، بالإضافة إلى وخدمتي الإظهار والتتبع، بسعر اشتراك 60 جنيهًا، وضريبة القيمة المضافة (14%) 8.4 جنيه، ويبلغ المبلغ الإجمالي 68.4 جنيه.

باقة WE أرضي 35 ربع السنوية

تحتوي على 10.500 دقيقة محلي ومحافظات وWE موبايل وخدمتي الإظهار والتتبع، وفي حالة الشحن يتم خصم 14% ضريبة قيمة مضافة، إضافة إلى 8%.

باقة WE أرضي 65 الربع سنوية

تحتوي على 10،500 دقيقة محلي ومحافظات وWE موبايل و750 دقيقة موبايل للشبكات الأخرى وخدمتي الإظهار والتتبع خلال الـ 3شهور، ويتم تجديدها بسعر 232 جنيهاً.

أسعار مكالمات التليفون الأرضي

تختلف تعريفة الاتصال من التليفون الأرضي، حسب نوع الشبكات والمحافظات وفقا لما حددته شركة المصرية للاتصالات على النحو التالي:

- 3 قروش للاتصال داخل المحافظة.

- 8 قروش للاتصال بمحافظة أخرى لمسافة 60 كم.

- 16 قرشا لمحافظة أخرى تبعد أكثر من 60 كم.

أسعار المكالمة من التليفون الأرضي للمحمول

- 3 قروش لشبكة وي

- 14 قرشًا للشبكات الأخرى.

ويتم احتساب 10 قروش رسوم لفتح الخط في أي مكالمة سواء كانت أرضى أم هاتف محمول.

أسعار مكالمات التليفون الأرضي خارج الباقة

في حالة انتهاء دقائق الباقة الأساسية وعدم التجديد أو الاشتراك في باقة إضافية، يمكنك استخدام الرصيد المتاح في حسابك أو شحن رصيد لإجراء مكالمات وفقا للأسعار الآتية:

في حالة استهلاك مكالمات خارج الباقة من الأرضي للموبايل سيتم خصم سعر الدقيقة من الرصيد بالإضافة إلى 8% ضريبة جدول.

ويمكنك متابعة الرصيد المتبقي في حسابك واستهلاك الباقة من خلال الاتصال على 111 أو my.te.eg أو تطبيق MyWE، وستتلقى رسالة نصية عند وصول استهلاكك من الباقة الأساسية إلى 90%.