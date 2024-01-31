الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات.. اتبع الخطوات

يهتم المواطنون بمعرفة الاستهلاك الشهري وقيمة الفواتير، ومن بينها فاتور التليفون الأرضي لتشغيل الإنترنت المنزلي، وتحرص المصرية للاتصالات على توفير خدمة الاستعلام عن الفاتورة، حتى يتثنى للمواطن معرفتها قبل الدفع.

وخلال هذا التقرير تستعرض خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من شركة المصرية للاتصالات، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة من هنــــــــــــــا.

- اختار أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

- اختار أيقونة الاستعلام بالتليفون.

- إدخال كود المنطقة.

- ادخال رقم الهاتف في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على «اظهر الفواتير».

- تظهر قيمة الفاتورة المراد الاستعلام عنها.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي

وحددت الشركة المصرية للاتصالات، موعدا لدفع فاتورة التليفون الأرضي، ليكون هذا اليوم موافق 15 شهريا، ويتم إتاحة الفرصة للمواطنين لدفع الفاتورة لمدة شهر كامل، لتستمر حتى يوم 14 من الشهر المقبل دون دفع غرامة مالية، ويتم تطبيق غرامة مالية بعد انتهاء مدة السماح.

الاستعلام عن فاتورة الإنترنت المنزلي

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الإنترنت المنزلي باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات.

- اختيار أيقونة تجديد أو دفع اشتراك الإنترنت.

- اختيار أيقونة الاستعلام بالتليفون.

- إدخال كود المنطقة.

- إدخال رقم الهاتف في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على «اظهر الفواتير».

- تظهر قيمة فاتورة الإنترنت المراد الاستعلام عنها.