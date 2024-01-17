كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

أتاحت منصة الشركة المصرية للاتصالات، عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024، من خلال الدخول على الرابط الرسمي للشركة للاستعلام عن قيمة الفاتورة ومعرفة الموعد الأخير لدفعها قبل توقيع أي غرامة عليها.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

- الدخول إلى الرابط الإلكتروني من هنـــا.

- إدخال كود المنطقة.

- إدخال رقم التليفون.

- اضغط على أيقونة إظهار قيمة الفواتير.

الاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي

كما أتاحت الشركة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي في يناير 2024 عبر الاتصال على رقم 19777، وهو الخط الساخن للشركة المصرية للاتصالات، حيث يتم الاستعلام عن قيمة الفاتورة برقم الهاتف، كما أنّ الرقم خصصته الشركة المصرية للاتصالات لاستقبال استفسارات المواطنين وتلقي أي شكاوى.

طرق إلكترونية لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير

يمكن لأي مواطن سداد قيمة فواتير التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، عبر إحدى خدمات الدفع الإلكتروني من خلال «فوري، خدماتي، bee، البريد المصري، أمان، ومصاري».

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي يناير عبر المصرية للاتصالات

- الدخول إلى رابط سداد فواتير التيلفون الأرضي على المصرية للاتصالات هنـــا.

- اختيار زر «اختر للسداد».

- ثم اختيار زر «ادفع».

- الضغط على «ادفع الآن».