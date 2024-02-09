إيمي سمير غانم بعد تسلمها جائزة مهرجان الأقصر: «أهدي التكريم لنفسي»
كتب:
أحمد عبد الرحمن
تصوير:
عبد الحافظ السيد
09:14 م | الجمعة 09 فبراير 2024
تكريم إيمي سمير غانم
كرّم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في دورته الـ13، الفنانة إيمي سمير غانم، عن مجمل أعمالها الفنية، التي قدمتها خلال الفترة الماضية.
وقالت المذيعة التي تقدم إيمي سمير غانم، قبل تكريمها: «المهرجان يكرم فنانة هي امتداد لنجمات الكوميديا المصرية مثل ماري منيب وعبلة كامل، وغيرهم».
لترد عليها إيمي سمير غانم، أثناء استلامها التكريم، قائلة: «أنا أصغر من كل الأسماء دي كلها، وأنا سعيدة بتكريمي من مهرحان الأقصر».
ومازحت إيمي سمير غانم، الحضور، قائلة: «عادة وهمّ بيتكرموا بيهدوا التكريم لحد، بس أنا سأهدي التكريم لنفسي أنا أستحقه».