إيمي سمير غانم ضيفة شرف فيلم «بلوموندو» لـ حسن الرداد

تستقبل دور العرض، فيلما جديدا بعنوان «بلوموندو» لـ حسن الرداد، اعتبارًا من يوم الأربعاء المُقبل، ليُعد أول الأفلام التي تُشارك في موسم أفلام رأس السنة.

وقال مصدر من داخل الفيلم، لـ«الوطن»، إنّ إيمي سمير غانم، ستُشارك في فيلم «بلوموندو» كضيفة شرف، حيث ستظهر في مشهد مع حسن الرداد.

ويشهد فيلم بلوموندو، عودة لـ إيمي سمير غانم، إلى السينما، بعد غياب دام نحو 5 أعوام تقريبًا، منذ فيلم «البدلة» الذي عُرض عام 2018.

أبطال وأحداث فيلم بلوموندو

الفيلم من بطولة حسن الرداد، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمود حافظ، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمد محمود، عمرو عبدالجليل، بدرية طلبة، وهو من تأليف حازم ويفي، إخراج ياسر سامي.

تدور القصة حول بلوموندو الشاب الذي يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من إحدى السيدات، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بسبب ما، الأمر الذي يجعله يسعى لتغيير ما يحدث له، ويتفاجئ أن هناك أمورًا كانت تحدث في الخفاء دون علمه.