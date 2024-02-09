آمال ماهر: فخورة بالحفلات العالمية في السعودية (فيديو)

عبّرت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها بالتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية، قائلة: «سعيدة جدا بالإنجازات في المملكة، أنا كمصرية عربية سعيدة بالتطور اللي حاصل لأن ده تطور للوطن العربي بشكل كامل، عارف تكون فخور بحاجة بتحصل عندك في الوطن العربي، فده بيخلي الواحد فخور وفرحان بأن فعاليات عالمية بتحصل على أرض عربية، كلنا متشرفين بيها».

وأشادت آمال ماهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، بدقة التفاصيل في الحفلات المقامة بالسعودية، قائلة: «حاجة عظيمة، وشوفنا توليفة وتركيبة جديدة في الحفلات».

وعن أكثر الأشياء التي أبدت إعجابها بها، قالت: «لو قلت على حاجة واحدة هكون كدابة، فيه حاجات كتير عجبتني، التنظيم والشكل والحاجات غير المتوقعة اللي بتحصل، حاجة الصراحة الواحد فخور بيها».

وعن علاقتها بالمستشار تركي آل الشيخ: «كانت توجد علاقة فنية ونجاحات كتير جدا، وإن شاء الله يحصل نجاحات قادمة بإذن الله».