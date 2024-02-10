رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أول تعليق لإيمي سمير غانم بعد تكريمها بمهرجان الأقصر

كتب:

ياسمين محمود
12:10 ص | السبت 10 فبراير 2024
ايمي وحسن

ايمي وحسن

علقت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» على تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

ونشرت إيمي سمير غانم صورا من التكريم معلقة: «مبسوطة النهاردة الحمد لله بتكريمي في مهرجان الأقصر ومش قادرة أوصف جمال مدينة الأقصر وطيبة ناسها الجدعان.. شكرا جدا على حبكم».

تكريم إيمي سمير غانم

وكرّم، منذ قليل، مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، في دورته الـ13، الفنانة إيمي سمير غانم، عن مجمل أعمالها الفنية، التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

اقرأ المزيد:

إيمي سمير غانم بعد تسلمها جائزة مهرجان الأقصر: «أهدي التكريم لنفسي»

وصلة «ضحك وهزار» من إيمي سمير غانم وحسن الرداد على «ريد كاربت» مهرجان الأقصر

فنانات أصبحن أمهات في 2023.. أبرزهن إيمي سمير غانم وجوري بكر

إيمي سمير غانم ضيفة شرف فيلم «بلوموندو» لـ حسن الرداد
بقلم ياسمين محمود