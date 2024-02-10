أول تعليق لإيمي سمير غانم بعد تكريمها بمهرجان الأقصر

علقت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» على تكريمها في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

ونشرت إيمي سمير غانم صورا من التكريم معلقة: «مبسوطة النهاردة الحمد لله بتكريمي في مهرجان الأقصر ومش قادرة أوصف جمال مدينة الأقصر وطيبة ناسها الجدعان.. شكرا جدا على حبكم».

تكريم إيمي سمير غانم

وكرّم، منذ قليل، مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، في دورته الـ13، الفنانة إيمي سمير غانم، عن مجمل أعمالها الفنية، التي قدمتها خلال مشوارها الفني.