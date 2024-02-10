الشبورة الضبابية تحاصر مدن القناة صباحا.. احذر هذه الطرق

تتعرض محافظات مدن القناة وسيناء لشبورة كثيفة خلال الساعات القليلة المقبلة، تصل إلي حد الضباب وتؤثر على بعض الطرق الزراعية والصحراوية في الساعات الأولى من الصباح.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في مدن القناة وسيناء، إن محافظات القناة تشهد أجواء مستقرة، وتحسنا فى الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على المحافظات شديدة البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

أماكن انتشار الشبورة علي الطرق

وتنتشر الشبورة على طرق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية السويس الصحراوي، وطريق الاسماعيلية العريش فيما تزداد حدة الشبورة وكثافتها أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية كطريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي والإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو.

وطالبت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المواطنين ضرورة الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات رجال المرور خلال وجودهم علي الطرق السريعة والصحراوية لعدم وقوع أي حوادث مرورية.