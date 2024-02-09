طقس أول أيام الفصل الدراسي الثاني.. مائل للدفء وشبورة كثيفة

ساعات ويبدأ أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، عقب انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس أمس الخميس 8 فبراير، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، حيث تم الاستعداد لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول.

وفي ذلك السياق تستعرض «الوطن» طقس غدًا السبت، أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2024 في عدد من المدارس، بينما تنتظم الدراسة في جميع المدراس بعد غدٍ الأحد.

طقس أول أيام دراسة في الفصل الدراسي الثاني

ويسود غدًا السبت أول أيام الفصل الدراسي الثاني في المدارس التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الأحد ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني

وتنتظم باقي المدارس التي تعمل كفترة واحدة الأحد، 11 فبراير 2024 في إنطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/ 2024، حيث يتوقع خبراء الارصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، دافء على جنوب الصعيد نهار، فيما يسود جود شديد البردوة ليلًا على اغلب الأنحاء، وسط توقعات بشبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على بعض المناطق.