حسن مكاوي: الإعلام قبل 2014 كان يُنظر له على أنه سلعة قابلة للبيع والشراء 

أكد الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن السوشيال ميديا وانتشارها لها تأثير كبيرعلى الأداء الاعلامي، خاصة ما قبل فترة 2014.

وقال الدكتور حسن مكاوي، خلال لقائه ببرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: «خلينا نفرق ما بين في مصر والخارج، فتأثر الخارج بالسوشيال ميديا ليس بالقدر الكبير اللي موجود عندنا، لأن البدائل عندهم كتير حتى وسائل الإعلام كتير متنوعة ومتعددة وموجود كل الاهتمامات والاتجاهات، ودا بيمتص جزء كبير من اللي بتقدمه السوشيال ميديا في الخارج».

وأضاف: «على العكس في مصر، نجد أن التنوع محدود فالفضول والشغل بمعرفة أي شيء خارج القدر المحدود اللي بيتقدملي بيخليني أحاول أننا نعرف من وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، وأحيانا بيكون في شئ أخطر من كدا أن البعض عندنا يدأ يتابع وسائل إعلام أجنبية وغالبا معادية، لأنها بتقدم آراء وموضوعات كتير منها أكاذيب وشائعات ولكن بتقدم رأي تاني».

وواصل: «وبالتالي التنوع لما بيكون عندي يحد من البحث عن هذه البدائل الأخرى، طالما وفرنا تنوع في إطار الحافظ على قيمي وتقاليدي وأمني الوطني ، دا أفضل كتير من أننا أخلى الجمهور أو المتلقى يتابع من الخارج».

وأكد أنه لابد أن تجد كافة فئات المجتمع صورتها وقضايها منعكسة في وسائل الاعلام الخاصة بنا وأيضا أنها تتيح لهم أنهم يعبروا عن أفكارهم من خلال هذه الوسائل.

وأوضح أنه قبل 2014 كان يُنظر للاعلام على أنه سلعة قابلة للبيع والشراء خاضعة لقانون العرض والطلب «وعشان السلعة تكون مرغوبة بنلجأ الي الترخص والاسفاف والابتزال لان دا اللي هيحقق شعبية اكثر، ودا مكنش بس في بعض القنوات والصحف بس لا دا امتد إلي الاغاني والموسيقى وغيرها».