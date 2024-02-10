أماكن انقطاع المياه اليوم في القاهرة والمحافظات.. اعرف المواعيد 

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحى عن أماكن انقطاع المياه اليوم في القاهرة والمحافظات، وذلك لأعمال الصيانة، كما نوهت الشركات إلى موعد انقطاع المياه في بيانات رسمية حتى يتمكن المواطنون من توفير احتياجاتهم من الماء خلال مدة الانقطاع.

أماكن انقطاع المياه اليوم في القاهرة والمحافظات

وحول أماكن انقطاع المياه اليوم في القاهرة والمحافظات، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بني سويف انقطاع المياه عن قريتي بني عقبة والفقيرة بمركز ببا، وذلك لأعمال إحلال و تجديد سقف الخزان الأرضي لمحطة مياه بني عقبة بمركز

كما تشهد محافظة القاهرة اليوم السبت 10/2/2024، انقطاع المياه لمدة 14 ساعة وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى 11 مساء، لأعمال الصيانة

أماكن انقطاع المياه اليوم في القاهرة

وحددت الشركة أماكن قطع المياه وجاءت كالآتي «أبو رجيلة، إسكانات مدينة السلام، أطلس، صف الضباط، منشية السد العالى»

كما تنقطع المياه في مناطق تابعة لشبكات المرج بالقاهرة وهى «الأمن المركزى، مدينة الخصوص، شارع محمد نجيب، شارع عبد الله رفاعى، شارع مؤسسة الزكاة، شارع عين شمس، عزبة النخل الشرقية، المرج الغربية».

أماكن انقطاع المياه في الشرقية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى كفر الشيخ أماكن قطع المياه اليوم لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء عن مناطق تابعة لمدينة بلطيم، وهى « سيدى فتح الواطى، سيدى فتح العالى، الجداوى، كفر ابو شلبى، منطقة حمدين صباحى، المستشفى العام »، وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لقيام الشركة بأعمال الصيانة لخط طرد بلطيم.

وفي محافظة البحيرة تشهد بعض قرى مركز دمنهور وكوم حمادة ومركز بدر انقطاع مياه الشرب بداية من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهراً، وخلال الساعات القادمة تعلن المحافظات أماكن قطع المياه أن وجدت لتنبيه المواطنين بتوفير احتياجاتهم.