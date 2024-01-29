اعرف أماكن ‎انقطاع المياه في القاهرة اليوم.. تحذير للمستشفيات والمواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، أماكن انقطاع المياه، اليوم الاثنين، في عدد من المناطق، بسبب أعمال التي تقوم بها الشركة الوطنية للطرق، في ميدان حدائق القبة، لتحويل مسار خط المياه قطر 800 مم.

أماكن ‎انقطاع المياه

وذكرت الشركة، أن أماكن انقطاع المياه في عدة مناطق بالقاهرة، من بينها:

- مساكن امتداد رمسيس 1، 2.

- نادي الزهور.

- جامعة الأزهر.

- أرض المعارض.

- مساكن المهمات.

- قاعة المؤتمرات.

- الجبل الأخضر بطريق الأوتوستراد.

- مساكن إيديال.

- منطقة استاد القاهرة.

موعد انقطاع المياه

وتشهد منطقة عمارات التوفيق، ضعف في المياه، لقربها من المناطق التي سيكون فيها الإصلاحات، وسيكون موعد الانقطاع اليوم الاثنين، من الساعة الـ10 مساءً، حتي السادسة من صباح الغد، وعلى المواطنين اتخاذ احتياطاتهم بتخزين كمية من المياه، تكفي لاحتياجاتهم.

وأهابت شركة المياه بالمواطنين، خاصة أصحاب المستشفيات والمخازن من تدبير الاحتياجات الخاصة بهم من المياه أثناء فترة الانقطاع، فضلًا عن أن الشركة ستدفع بعدد من سيارات المياه الصالحة للشرب للمناطق التي يُجري فيها الإصلاحات وستوزع مجانًا.

وأشارت شركة المياه، إلى أنها تستقبل شكاوى المواطنين وطلباتهم في أماكن انقطاع المياه، إذا كانوا في حاجة إلى المياه، على الخط الساخن 125 أو عبر تطبيق «واتساب» على رقم 01206665125، لافتة أنه سيتم الدفع لهم بسيارات مياه إضافية.